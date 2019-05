Wildernde Hunde fallen in Schafherde ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bücken (dpa/lni) Wildernde Hunde haben bei Bücken im Landkreis Nienburg eine Schafherde attackiert und dabei mehrere Tiere getötet. Weitere Schafe seien so schwer verletzt worden, dass sie zum Teil eingeschläfert werden mussten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Betroffen war rund ein Dutzend Tiere. Um die Attacken auf die Schafe zu beenden, habe ein Jäger die beiden schäferhundgroßen Hunde erschossen. Es habe sich um zwei Huskies gehandelt, die seit Dienstag von ihrem Halter vermisst wurden. Ein Binnenschiffer hatte am Donnerstagmorgen von seinem Schiff aus den Angriff auf die Schafherde beobachtet und die Polizei alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits mehrere Schafe aus Angst in die Weser geflüchtet.