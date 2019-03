Angefahrener Hund beißt einer Frau einen Finger ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rathenow (dpa/bb) - Ein ausgerissener Hund ist in Brieselang (Havelland) vor einen Bus gelaufen. Als ein Mitglied der Familie des Hundehalters sich dem schwer verletzten Hund näherte, habe dieser ihr einen Finger abgebissen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Der Hund war am Freitagnachmittag aus dem Haus direkt auf die Straße gelaufen. Ein Linienbus konnte nicht mehr stoppen und erfasste das Tier. Es wurde mehrere Meter mitgeschliffen und schwer verletzt. Die Frau wurde in einem Rettungswagen versorgt. Der schwer verletzte Hund wurde von einem Polizisten erschossen.