Zwei kleine Eisbären sterben im Zoo am Meer

Bremerhaven (dpa/lni) - Der Zoo am Meer in Bremerhaven trauert um zwei kleine Eisbären. Einen von ihnen gebar Eisbärin Valeska am Donnerstag zunächst lebend, der zweite Eisbär kam tot zur Welt, wie der Zoo am Freitag mitteilte. Am Donnerstagnachmittag war erst ein Junge geboren worden, einige Stunden später ein weibliches Baby.

Der neugeborene männliche Eisbär hatte zunächst geschrien und war munter gewesen, wie Videobilder aus dem Nebenraum der Wurfhöhle des Zoos zeigten. Nachdem das zweite Jungtier am Abend tot geboren wurde, sahen die Mitarbeiter in den Videos auch das erste Jungtier nicht mehr lebend. Am Freitagmorgen trennten Mitarbeiter des Zoos dann die Mutter von den toten Körpern ihrer beiden Jungen. Sie werden nun von Experten an der Tierärztlichen Hochschule Hannover untersucht. Mit einem ersten Ergebnis rechnet der Zoo Anfang nächste Woche.

Der Zoo am Meer zählt zu den kleinsten Tierparks in Deutschland und hatte zuvor schon einmal erfolgreich einen jungen Eisbären aufgezogen. Eisbärin Lili hatte im Dezember 2015 das Licht der Welt erblickt. Seit Mai 2017 lebt sie im niederländischen Zoo Emmen.

Auch im Berliner Tierpark war kürzlich ein kleiner Eisbär geboren worden. Das sechs Tage alte Jungtier war am Donnerstag wohlauf. Kameraaufnahmen zeigten, wie das Eisbärenbaby schläft, gähnt und sich räkelt. Mutter Tonja kümmere sich "hervorragend" um das Kleine. Die Jungen aus früheren Würfen starben teils unerwartet nach kurzer Zeit.