Otter im Zoo in Bremerhaven zur Welt gekommen

Bremerhaven (dpa/lni) - Die Asiatischen Zwergotter im Zoo am Meer in Bremerhaven haben Nachwuchs bekommen. Um die kleine Tierfamilie mit dem am 12. Juni geborenen Jungtier nicht zu stören, hatte der Zoo bislang einen Sichtschutz vor der Scheibe des Geheges. "Nun ist das Jungtier aus dem Gröbsten raus", hieß es in einer Zoo-Mitteilung am Mittwoch. Besucher können den kleinen Otter, der die Augen noch geschlossen hat und graues Baby-Fell trägt, nun beobachten. Nach Einschätzung des Zoos wird es noch einige Wochen dauern, bis das Jungtier die ersten Schritte allein laufen wird. Da Zwergotter im Familienverband leben, wird das Kleine wahrscheinlich bei seinen Eltern Hera und Ares im Zoo am Meer bleiben.