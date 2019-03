Ausgebüxtes Huhn ruft Polizei auf den Plan

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa/lni) - Ein ausgebüxtes Huhn hat die Polizei in Bremerhaven in Atem gehalten. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, riefen Anwohner am Vortag die Polizei, weil der Vogel auf einer Straße herumlief. "Bürger sorgten sich um das Wohl des Tieres", sagte Polizeisprecher Frank Schmidt. Die Beamten versuchten daraufhin, das Huhn mit Decken zu fangen, doch dieses entkam und versteckte sich immer wieder unter Autos. Nach einigen Minuten gelang dann, das Tier einzufangen. Die Beamten brachten es nach Hause zurück - in einen Hühnerstall einer Moschee. "Das Huhn ist wohlbehalten", sagte Schmidt.