Tiere - Bremerhaven

Bremerhaven (dpa/lni) - Die Tiere kennen das schon: Einmal im Jahr ist Zählappell. Im Bremerhavener Zoo am Meer ist heute wieder Tier-Inventur. Ob Schneehase, Magellan-Dampfschiffente oder Eisbär - alle werden gezählt, gewogen und gemessen. Im Zoo Hannover wurde schon zum Jahresende gezählt. "Das dauert ja doch ein paar Tage", so ein Sprecherin. Vorgestellt werden die Zahlen aber erst in dieser Woche. Im Zoo Osnabrück läuft die Inventur noch auf Hochtouren. In zwei Wochen soll dort der aktuelle Bestand bekannt gegeben werden. Im Vorjahr waren es etwa 2600 Tiere und 300 Arten.