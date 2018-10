Noteinsatz: Igel in Babynahrungsglas eingeklemmt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Aus einer misslichen Lage hat Braunschweigs Ortsfeuerwehr einen Igel auf Erkundungstour befreit. Das Tier hatte sich - offensichtlich auf der Suche nach Nahrungsresten - im Ortsteil Bienrode in einem ungereinigten Babynahrungsglas selbst eingeklemmt. Als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes das verängstigte Tier auch nach einer halben Stunde nicht befreien konnten, alarmierten sie am frühen Dienstagmorgen die Feuerwehr. Auch die hatte allerdings nach eigenen Angaben zunächst Probleme, das Tier heil aus seinem Gefängnis zu befreien. Erst nachdem sie das Glas vorsichtig zerstörten, konnte der Igel in einem nahe gelegenen Feld die Erkundungstour fortsetzen.