Feuerwehr befreit vier Gänseküken unter Wildgatter

Bonn (dpa/lnw) - Gänsemarsch auf Abwegen: Vier Gänseküken wollten in Bonn am Rand eines Waldgebietes über ein Wildgatter watscheln und sind dabei durch die Schlitze gefallen. Die Gänse-Kinder waren ohne ihre Mutter am Mittwoch in 30 Zentimeter Tiefe gefangen und konnten sich nicht befreien, wie die Bonner Feuerwehr mitteilte. Eine Spaziergängerin entdeckte schließlich die Tiere und rief die Feuerwehr zu dem Ort am Rande des Kottenforstes. Zusammen mit einem Revierförster setzten die Feuerwehrmänner die handflächengroßen Küken an einem nahe gelegenen Teich wieder aus. Dort könnte die Gänsemutter laut Förster die Vermissten wieder finden.