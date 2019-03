Tierpark: Berlins kleiner Eisbär darf endlich raus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Berlins kleine Eisbärin darf heute das erste Mal nach draußen. Für einen Pressetermin soll sich die Schiebetür zur Wurfhöhle öffnen, teilte der Tierpark mit. Ob der niedliche Eisbär-Nachwuchs dann seiner gutmütigen Mutter Tonja sofort auf die Außenanlage folgt, ist aber unklar. Für Besucher soll das Jungtier ab Samstag zu sehen sein.

Für den Ausflug nach draußen sei es höchste Zeit, sagte Tierpark-Direktor Andreas Knieriem. Denn dem dreieinhalb Monate alten Bärchen wird es in seiner Box langsam langweilig. Zur Ablenkung spielt es bisher Ball und beißt seine Mutter neckisch ins Fell. Trotz schwarzer Knopfaugen und schneeweißem Plüschfell ist das Junge kein Kuscheltier. Eisbären sind die größten Landraubtiere der Erde. Auch im Mini-Format haben sie scharfe Krallen und spitze Zähne. Wie wehrhaft die Kleine sein kann, haben Tierärzte schon beim Impfen erfahren. Einen Namen soll das Eisbärchen bekommen, wenn ein Sponsor feststeht.

Auch in freier Natur verbringen Eisbärmütter und ihre Jungen die ersten Monate in Höhlen. Denn der Nachwuchs wird sehr unreif geboren. Jungtiere sind am Anfang nicht größer als Meerschweinchen, blind und taub. Draußen wären sie verloren. In freier Natur stirbt die Hälfte der Eisbärjungen in den ersten Lebensmonaten. Auch Tierpark-Bärin Tonja hat ihre ersten beiden Würfe verloren.