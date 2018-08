Mehr ausgerissene oder ausgesetzte exotische Schlangen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz/Berlin (dpa/lrs) - Fälle von exotischen Schlangen, die Menschen einen gehörigen Schrecken einjagen, werden nach Ansicht eines Experten in Deutschland häufiger. Entsprechende Polizeimeldungen beträfen in der Regel Arten aus der Terrarienhaltung, sagte Tom Kirschey vom Naturschutzbund (Nabu) Deutschland in Berlin. "Dass diese Meldungen stark zunehmen, kann ich bestätigen." Das habe damit zu tun, dass immer mehr solcher Tiere privat gehalten würden. Zuletzt war eine Würgeschlange - vermutlich eine Boa Constrictor - über eine Dorfstraße in Hennweiler (Kreis Bad Kreuznach) gekrochen.

Viele vermeintliche Tierfreunde schafften solche Tiere zur "Befriedigung des eigenen Egos oder zum Beeindrucken von Freunden" an, würden ihrer aber bald überdrüssig, sagte Kirschey. Sie setzten die Schlangen dann verantwortungslos einfach aus. "Oder sie halten sie nicht fachgerecht, und die Tiere brechen aus ihren Terrarien aus und werden dann irgendwo gefunden."

Der Zoll an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt stellt indes keine Zunahme an Funden illegal eingeführter lebender Schlangen fest. Es sei kein Trend festzustellen, sagte Christine Straß, Sprecherin des Hauptzollamts Frankfurt. Am Airport gehe es vor allem um Souvenirhandel, es würden eher tote Tiere entdeckt. Bei lebenden Schlangen werde vermutlich viel über den Lkw-Verkehr abgewickelt.