Kleiner Eisbär im Berliner Tierpark ist ein Mädchen

Berlin (dpa/bb) - Nach mehr als zwei Monaten ist es jetzt raus: Der kleine Eisbär im Tierpark Berlin ist weiblich und nach Einschätzung von Tierärzten gesund. "Es ist ein kräftiges Mädchen", sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem der Deutschen Presse-Agentur nach der ersten Untersuchung des Nachwuchses am Donnerstag. Mit rund achteinhalb Kilo bringe sie ein ordentliches Gewicht auf die Waage. "Wir haben gesehen, dass alles in Ordnung ist." Wenn weiter alles gut gehe, seien die Kleine und ihre Mutter Tonja (9) Anfang, Mitte März erstmals gemeinsam für Besucher im Park im Stadtteil Friedrichsfelde zu sehen. Knieriem warnte aber zugleich, dass es immer noch ein Restrisiko gebe. In den vergangenen Jahren waren Tonjas Würfe jung gestorben.