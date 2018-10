Berliner Tierheim ist überfüllt: Viele Katzen ausgesetzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Das Tierheim Berlin ist voll. In der Einrichtung nehme man darum aktuell nur eingeschränkt Tiere auf. Vor allem in den Katzen- und Hundehäusern sei es ziemlich eng, sagte Sprecherin Annette Rost. Notfälle seien von der Einschränkung ausgenommen. Mit über 467 Katzen und 260 Hunden sei man aber an der Kapazitätsgrenze.

In den letzten Monaten seien überdurchschnittlich viele Tiere ausgesetzt worden. Im August etwa waren 17 Katzen in Gitterkäfigen vor einem Tierfuttergeschäft entdeckt worden. Einen ähnlichen Fall mit 20 Katzen hatte es bereits im Juni gegeben. Viele der Tiere seien krank und würden auf der hauseigenen Krankenstation behandelt.

Hinzu kämen Fälle von sogenannten Tierhortern, bei denen Menschen eine Vielzahl von Tieren auf meist kleinem Raum hielten. Kürzlich seien so 64 Katzen aus einer Einzimmerwohnung in Kreuzberg in das Tierheim gekommen, berichtet Rost.

Auch finanziell sei das eine starke Belastung für das hauptsächlich spendenbasierte Tierheim. Insgesamt kümmert man sich dort momentan um 1420 Tiere. Die Einrichtung wird vom Tierschutzverein für Berlin und Umgebung betrieben und zählt zu den größten Europas.