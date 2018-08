Hitzefrei für Berlins Kutschpferde: Vorschrift soll kommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Bei mehr als 30 Grad im Schatten könnten Kutschpferde in Berlins Innenstadt in Zukunft hitzefrei bekommen. Das sieht eine neue Leitlinie der Senatsjustizverwaltung vor. Der Entwurf müsse aber noch mit den Bezirken abgestimmt werden, heißt es in der Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der Grünen im Abgeordnetenhaus. Bereits Mitte Juni seien die Ordnungsämter jedoch gebeten worden zu prüfen, ob Kutschfahrten bei großer Hitze eingestellt werden sollten.

Pferdekutscher warten zum Beispiel am Brandenburger Tor auf Touristen als Kunden. Kontrollen seien im Bezirk Mitte aus personellen Gründen im Juli nicht möglich gewesen, berichtet die Justizverwaltung. Mehr Checks seien aber generell geplant. Anfang Juli hatte zuletzt die Fahrradstaffel der Polizei die Kutscher kontrolliert. Die Beamten stellten dabei fest, dass sie Pausenzeiten nicht einhielten. Kutscher müssen ihren Pferden nach den bisherigen Vorschriften bei Hitze spätestens alle zwei Stunden eine Pause von mindestens 30 Minuten gönnen - und auch ein Thermometer bei sich haben.

Tierschützer fordern seit Jahren ein komplettes Verbot der Pferdekutschen in der Innenstadt. Die Tiere litten unter dem Verkehr, dem Lärm und auch der Sommerhitze. 2017 unterschrieben rund 100 000 Menschen eine Petition für ein Ende dieser Touristenattraktion.