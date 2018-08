Ackerhummel führt Insektenzählung an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Ackerhummel ist bei der Zählaktion "Insektensommer" des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) in Berlin und Brandenburg am häufigsten gesichtet worden. Insgesamt 247 Mal meldeten Naturfreunde zwischen dem 3. und 12. August Insekten dieser Art, wie eine Nabu-Sprecherin am Mittwoch sagte. Auch bundesweit wurde die Ackerhummel am meisten genannt.

Das zweithäufigste Insekt in Berlin und Brandenburg war demnach der Schmetterling Kleiner Kohlweißling (220 Meldungen), gefolgt von der Gemeinen Wespe (166 Meldungen) und der Westlichen Honigbiene (143 Meldungen). "Ziel des Insektensommers ist es, auf die enorme Bedeutung der Insekten aufmerksam zu machen und für ihren Schutz zu sensibilisieren", sagte die Geschäftsführerin des Nabu Berlin, Jutta Sandkühler. Rund 400 Berliner und Brandenburger beteiligten sich an der Zählung.