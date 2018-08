50 Meter gegen die Uhr beim Berliner Mopsrennen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Möpse im Kampf gegen die Uhr: Am jährlichen Mopsrennen haben am Samstag rund 80 Tiere in Berlin-Lichtenrade teilgenommen. Die kleinen Hunde legten eine 50-Meter-Strecke zurück. Damit die sommerlichen Temperaturen ihnen nicht zu sehr zusetzen, hatten die Veranstalter Wasserbassins aufgestellt. Einige Möpse zeigten sich aber wasserscheu und mussten vom fürsorglichen Herrchen oder Frauchen in das kühle Nass geschubst werden.

Als Favoritin gilt Emma. Der viereinhalbjährige Altdeutsche Mops gewann in den beiden Vorjahren und holt sich nun womöglich das Triple. Ein Sprecher des Mopstreffens nennt sie schon jetzt den "Usain Bolt der Möpse". Für Emmas Halterin Angela Kaiser aus Hermsdorf sagte, sie wolle mit der Teilnahme zeigen, dass Möpse entgegen aller Vorurteile agile Tiere seien.