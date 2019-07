"Golden Pudel Club": Kultur und Mittagessen unterm Dach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zwei Jahre nach der Wiedereröffnung des "Golden Pudel Clubs" im Hamburger Stadtteil St. Pauli ist der Kult-Club nun um eine Attraktion unter seinem markanten Spitzdach reicher. Von Freitag an wird dort der Kulturraum "Barboncino Zwölphi" regelmäßig seine Pforten öffnen und Platz für Lesungen, Konzerte und Workshops bieten, wie das "Barboncino Zwölphi" auf seiner Internetseite mitteilte. Im Juli sei nur an einigen Tagen geöffnet, von August an soll der Kulturraum regulär von dienstags bis sonntags Gästen offen stehen. Dann wird es auch einen täglich wechselnden Mittagstisch geben, bei dem geflüchtete Frauen Essen aus ihren Herkunftsländern kochen. Barboncino kommt aus dem Italienischen und bedeutet Pudel.

Das außergewöhnliche Häuschen war Anfang 2016 bei einem Feuer fast zerstört worden. Während der Nachtclub seit fast zwei Jahren wieder geöffnet ist, dauerten die Arbeiten im Obergeschoss länger. Die Stadt Hamburg und der Bezirk Altona hatten sich an den Sanierungskosten beteiligt. Der "Golden Pudel Club" war Anfang der 1990er Jahre unter anderem von Schorsch Kamerun, dem Sänger der Punkband "Die goldenen Zitronen", und Entertainer Rocko Schamoni gegründet worden.

Der Pudel gilt als Probebühne für jede Form von Individualität und als Talentschmiede. In der "Elbphilharmonie der Herzen" trat ein damals noch unbekannter Helge Schneider auf, Sterne-Sänger Frank Spilker stand hinterm Tresen, und Künstler wie Daniel Richter, Albert Oehlen oder Jonathan Meese hängten ihre Bilder an die Wand.