Promis in der Schwerelosigkeit: Party hebt in Frankfurt ab

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein buchstäblich schwereloser Elfmeter 8500 Meter über der Erdoberfläche und die Kreation eines Salatdressings im Schwebezustand sollen heute Wirklichkeit werden. Mehr als 50 Prominente aus Musik, Show und Sport starten vom Frankfurter Flughafen zu einer "Zero Gravity Party". Ein speziell ausgebauter Airbus A310, der sonst von der Europäischen Weltraumagentur ESA zum Training von Astronauten und wissenschaftliche Experimente genutzt wird, hebt am Morgen ab.

Mit speziellen, achterbahnartigen Flugmanövern werden mehrere Minuten Schwerelosigkeit erzeugt. Mit der Party in der Schwerelosigkeit sollen auch 50 Jahre Mondlandung gefeiert werden, sagte ein Sprecher des Veranstalters. Zu den Gästen gehören den Angaben zufolge unter anderem TV-Koch Tim Mälzer, Eintracht Frankfurt-Stürmer Sebastien Haller, Olympiasieger Fabian Hambüchen und die Fantastischen Vier.

Das Ereignis mit dem Namen "World Club Dome Zero Gravity" ist nach Angaben des Frankfurter Veranstalters Big City Beats der weltweit erste Club in Schwerelosigkeit. Im vergangenen Jahr gab es eine ähnliche Party, deren Gäste aus aller Welt ihre Tickets nach einer Video-Bewerbung gewannen. Am Nachmittag wollen die Beteiligten über ihre Erlebnisse bei einer Pressekonferenz berichten.