Haller, Bobic und Hambüchen bei Schwerelos-Party

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit zahlreichen Prominenten aus aller Welt an Bord soll am 25. März ein Airbus von Frankfurt aus zu einer Party in die Schwerelosigkeit starten. Mit an Bord sollen aus Hessen auch Eintracht-Stürmer Sébastien Haller, SGE-Sportvorstand Fredi Bobic und der Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen sein, wie der Veranstalter Big City Beats am Mittwoch mitteilte. Die nur wenige Momente andauernde Schwerelosigkeit soll mit speziellen, achterbahnartigen Flugmanövern erreicht werden, sogenannten Parabelflügen. Geplant ist unter anderem, dass Haller auf Vorlage von Bobic das erste Tor in der Schwerelosigkeit erzielt, wie Verein und Veranstalter mitteilten.

Der Flug in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumagentur Esa soll gut vier Stunden dauern. Insgesamt etwa 15 Mal solle dabei der Zustand der Schwerelosigkeit hergestellt werden, kündigte ein Sprecher des Veranstalters. Es werde nicht nur Fußball gespielt, sondern beispielsweise auch Musik aufgelegt und an Konsolen gespielt.

Der Veranstalter Big City Beats ist spezialisiert auf Superlativ-Partys mit Zehntausenden Teilnehmern. Auch auf Kreuzfahrtschiffen und selbst in Flugzeugen wurde schon gefeiert - im vergangenen Jahr dann erstmals beim "World Club Dome Zero Gravity" in Schwerelosigkeit. Auch dieser Partyflug an Bord eines umgebauten Airbus startete in Frankfurt.