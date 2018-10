Zahl der Schwerbehinderten in MV hat weiter zugenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Zahl der schwerbehinderten Menschen in Mecklenburg-Vorpommern hat in den vergangenen Jahren weiter zugenommen. Ende 2017 lebten knapp 188 000 Männer und Frauen mit Handicap im Land, das waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Dienstag 4 Prozent mehr als noch zwei Jahre zuvor. Insgesamt gelten damit 12 Prozent aller Bürger in Mecklenburg-Vorpommern als schwerbehindert.

Die meisten Betroffenen haben ein körperliches Handicap, den stärksten Zuwachs gab es bei Behinderungen aufgrund von Rückenleiden. 15 Prozent der Betroffenen gelten wegen geistig-seelischer Probleme als behindert.

Meistens sind Erkrankungen, die erst im Laufe des Lebens auftreten, der Grund für das Handicap. Nur 5 Prozent der Betroffenen wurden mit einer Behinderung geboren, bei weiteren 2 Prozent wurde das Leiden durch einen Unfall oder eine Berufskrankheiten verursacht.