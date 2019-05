Tafel entsetzt: Weniger Wohngeld wegen Lebensmitteln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Hilfsorganisation Berliner Tafel hat auf einen aus ihrer Sicht rechtswidrigen Fall aufmerksam gemacht. Das Bezirksamt Lichtenberg habe einem Antragsteller weniger Wohngeld zugesprochen, weil er regelmäßig Lebensmittel bei der Tafel abholte, teilte der Verein am Montag mit. Dies wurde demnach als Einnahme von 2892 Euro angerechnet.

Die Summe "Sachbezug Tafel" wurde auch aufgeschlüsselt, so setzte das Bezirksamt monatlich 51 Euro für Frühstück und je 95 Euro für Mittag- und Abendessen an, wie aus dem Bescheid hervorgeht. Ein Student stellte laut Tafel-Angaben den Antrag für einen Mietzuschuss im Sommer 2018 und gab dabei die Spenden der Tafel an. Der Widerspruch gegen die Anrechnung der Lebensmittel wurde im März abgelehnt. Die Frist für eine mögliche Klage ist verstrichen - der Betroffene machte davon laut Tafel nicht Gebrauch.

Die 1993 gegründete Berliner Tafel sammelt Lebensmittelspenden und verteilt sie in 45 Ausgabestellen an bedürftige Menschen.

Vereinsvorsitzende Sabine Werth zeigte sich laut Mitteilung entsetzt. Das Vorgehen der Behörde sei willkürlich. Die Tafel sei ein unabhängiger Verein, der bewusst auf staatliches Fördergeld verzichte, um eine solche Verknüpfung von Sozialleistungen und Lebensmittelspenden zu vermeiden.

Die Berliner Tafel distanziere sich deshalb auch von der Position des Bundesverbandes Tafel Deutschland, der eine staatliche Unterstützung zur Finanzierung der Tafel-Arbeit gefordert habe.