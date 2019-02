Berliner Tafel sammelt 70 Tonnen Obst und Gemüse auf Messe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mit der Hilfe von rund 400 Ehrenamtlichen hat die Berliner Tafel auf der Fachmesse Fruit Logistica in der Hauptstadt etwa 70 Tonnen Obst und Gemüse eingesammelt. Nach der Aktion am Freitagabend sollten die Lebensmittel bereits am Wochenende sortiert und an Bedürftige verteilt werden, wie der Verein am Samstag mitteilte. Sabine Werth, Vorsitzende der Tafel, erklärte dazu: "Die Fruit Logistica ist immer wieder beeindruckend: Tonnenweise Obst aus aller Welt, das wir nun an bedürftige Menschen verteilen können." Sie dankte allen Beteiligten für die "sehr gute Zusammenarbeit."