Armutsgefährdung: Thüringen im Mittelfeld der Länder

Wiesbaden/Erfurt (dpa/th) - Etwa jeder sechste Thüringer ist von Armut bedroht. Das Armutsrisiko liegt bei 16,4 Prozent, wie aus einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes am Donnerstag in Wiesbaden hervorgeht. Thüringen liegt damit im Mittelfeld der 16 Bundesländer. Das Armutsrisiko in Ostdeutschland ist nach den Zahlen der Statistiker nur in Brandenburg geringer mit 15,2 Prozent. Im Nachbarland Sachsen-Anhalt liegt es beispielsweise bei 19,5 Prozent.

Die Erhebung ergab, dass das Risiko zu verarmen in den neuen Bundesländern und Berlin mit 17,5 Prozent weiterhin höher als in den alten Bundesländern (15 Prozent) ist. Allerdings näherten sich Ost und West zunehmend an.

Diese Entwicklung sei positiv. Sie dürfte aber nicht darüber hinwegtäuschen, "dass die soziale Kluft zwischen Ost und West nach wie vor hoch ist", erklärte die Sozialpolitikerin der Landtagsfraktion der Linken, Karola Stange, in Erfurt. Sie verwies unter anderem auf die noch ausstehende vollständige Rentenangleichung sowie Menschen mit geringen Renten als Folge langjähriger Niedriglohnpolitik.