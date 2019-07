Telefonseelsorger warnen vor Einsamkeit junger Menschen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) – Junge Menschen leiden trotz des ständigen Austauschs über soziale Medien unter Einsamkeit. Davor warnte die Leiterin der evangelischen Telefonseelsorge Stuttgart, Martina Rudolph-Zeller, am Mittwoch. "Ich zeig meine Schokoladenseite, ich berichte von meinen Erfolgen und wie toll das alles ist, aber wo geht man denn hin mit seiner Not?" Zum Beispiel sei der Umzug in eine fremde Stadt für Studium oder Ausbildung eine Herausforderung, die nicht allen jungen Menschen mühelos gelinge. Oft hätten sie niemanden, mit dem sie dann offen sprechen könnten.

Einsamkeit sei eines der bestimmenden Themen in der Telefonseelsorge, fügte der stellvertretende Leiter der katholischen Stelle Ruf und Rat, Bernd Müller, an. Jeder fünfte von rund 37 000 Männern und Frauen gab 2018 an: "Ich bin einsam", wie aus den Jahresberichten der beiden Stuttgarter Stellen hervorgeht. Einsamkeit sei aber für viel mehr Anrufe der Ur-Grund - "sie heißt dann nur oft anders, verbirgt sich aber hinter vielem". Auch hinter Heimweh, Liebeskummer oder Depression stecke oft das Gefühl, allein auf der Welt zu sein.