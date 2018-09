Mehr Spenden für Sternsinger in Mecklenburg-Vorpommern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Bei der diesjährigen Sternsinger-Aktion der katholischen Kirche haben Kinder in Mecklenburg-Vorpommern knapp 152 000 Euro für den guten Zweck gesammelt. Dies seien 20 000 Euro mehr als im Vorjahr, wie das Erzbischöfliche Amt Schwerin am Donnerstag mitteilte. Das Geld soll Kindern in den armen Ländern der Erde zugute kommen.

In den ersten Januartagen waren den Angaben zufolge fast 1000 Kinder, als "Heilige Drei Könige" gekleidet, durch die katholischen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Im Rahmen der Sternsingeraktion brachten sie den Segenswunsch "20+C+M+B+18" (Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus) in die Häuser und baten um eine Spende für Kinderprojekte.

Die Sternsingeraktion fand bundesweit zum 60. Mal statt. Thematisch stand das Thema Kinderarbeit im Mittelpunkt. Jedes Jahr unterstützen die Sternsinger den Angaben zufolge etwa 1600 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in mehr als 100 Ländern. Insgesamt sammelten sie dafür Anfang 2018 fast 49 Millionen Euro, wie es hieß.