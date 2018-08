Freiwilligendienste starten: gute Bilanz seit 2011

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - In diesen Tagen startet in Mecklenburg-Vorpommern die neue Periode des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und Bundesfreiwilligendienstes (BFD). Dabei wird beispielsweise das Diakonische Werk am Samstag in der Rostocker Nicolaikirche die rund 250 Freiwilligen empfangen und die des letzten Jahrgangs verabschieden. Wie Diakonie-Fachbereichsleiterin Katrin Mirgeler sagte, haben sich die 2011 nach Ende der Wehrpflicht eingerichteten Freiwilligendienste bewährt. Dies gelte für die Träger der Sozialarbeit wie auch für Freiwilligen.

Nach Angaben des Schweriner Sozialministeriums gibt es landesweit gut 1750 BFD-Freiwillige und 791 junge Erwachsene im FSJ. Wie Ministerin Stefanie Drese (SPD) sagte, sind diese Dienste eine große Chance für junge und gesellschaftlich engagierte Menschen. "Gerade mit Blick auf den zunehmenden Fachkräftebedarf ist ein freiwilliges soziales Jahr zunehmend eine Möglichkeit der Nachwuchsgewinnung."