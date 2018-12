Armut trotz Arbeit: Linke fordert Landesarmutsbericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Arbeit schützt aus Sicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes nicht vor Armut. Ein Drittel der erwachsenen Armen in Deutschland ist erwerbstätig, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Armutsbericht des Verbandes. Jeder vierte arme Erwachsene ist demnach in Rente oder Pension, nur ein Fünftel ist arbeitslos. Die Linksfraktionschefin Simone Oldenburg im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns wiederholte angesichts dieser Bestandsaufnahme ihre Forderung nach einem Landesarmutsbericht. Nur so wäre zu erkennen, wo genau die Ursachen für Armut im Land liegen. Bundesweit leben fast 14 Millionen Menschen bundesweit in Armut.

Dass die Armut trotz anhaltend boomender Wirtschaft nicht sinkt, ist nach ihren Worten ein deutliches Indiz dafür, dass Armut nicht allein wirtschaftlich, sondern maßgeblich politisch bedingt ist. Neben Arbeitslosen und Rentnern seien gerade Alleinerziehende und Erwerbstätige mit Kindern arm. "Armut beschämt die Menschen, sie grenzt aus und macht krank", sagte Oldenburg.

In Mecklenburg-Vorpommern ist der Linkspolitikerin zufolge fast ein Fünftel aller Menschen arm. Zwar sei die Armut insgesamt leicht gesunken, bei den unter 25-Jährigen, den über 65-Jährigen, bei Alleinerziehenden, Arbeitslosen und Geringqualifizierten sei die Armutsgefährdung seit 2005 jedoch kontinuierlich gestiegen.