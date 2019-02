Wünschewagen im Saarland seit einem Jahr unterwegs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken/Mainz (dpa/lrs) - Ein Jahr, nachdem im Saarland der erste Wünschewagen für todkranke Patienten offiziell an den Start gegangen ist, zieht Projektleiter Jürgen Müller vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) eine positive Bilanz. "Seitdem unser ASB-Wünschewagen unterwegs ist, bewegt er die Herzen", sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Bislang konnten knapp 40 Fahrten angeboten werden - bis nach Belgien, Frankreich und in die Schweiz.

Zu den Wünschen, die die Ehrenamtlichen des ASB erfüllten, zählten eine Fahrt ans Meer genauso wie die Teilnahme an einer Familienfeier oder der Besuch eines Konzerts oder eines Fußballspiels. Insgesamt legte der Wünschewagen bereits rund 40 000 Kilometer zurück. Pro Jahr benötige der ASB laut Müller rund 100 000 Euro, um das Projekt zu finanzieren. Jede Spende helfe dabei, "schwerstkranken Menschen einen letzten Herzenswunsch zu erfüllen und ihnen in ihrer letzten Lebensphase Freude und ein wenig Ablenkung vom Alltag schenken zu können".

Der Wünschewagen aus dem Saarland war der 16. in Deutschland, der seinen Dienst aufnahm. In Rheinland-Pfalz wurden in den vergangenen zwei Jahren mittlerweile 72 Wunschfahrten erfüllt. Bundesweit sind seit dem Projektstart 2014 in Essen heute 20 dieser Wagen im Einsatz; Bremen und Hessen-Nord sind in Vorbereitung.