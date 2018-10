Reimann würdigt Hospizarbeit in Niedersachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Mit dem Niedersächsischen Hospizpreis sind am Samstag in Osnabrück mehrere Einrichtungen für ihre Arbeit mit kranken und sterbenden Menschen gewürdigt worden. Bei den ehrenamtlichen Einrichtungen ging der erste Platz an das Osnabrücker Hospiz, wie die vergebende Stiftung mitteilte. Unter den prämierten institutionellen Einrichtungen landeten demnach die Rotenburger Werke der Inneren Mission auf Platz eins.

"Ein Sterben in Würde zu ermöglichen, das ist eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft", sagte Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann. Ihr zufolge werden Organisationen geehrt, die die Initiative ergreifen, um in besonders innovativer und kreativer Weise Ideen für Schwerstkranke umzusetzen. Der Preis ist mit insgesamt 12 000 Euro dotiert.