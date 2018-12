Sozialverband VdK übt harsche Kritik an Koalitionsvertrag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der Sozialverband VdK hat am Koalitionsvertrag der Staatsregierung harsche Kritik geübt. "Von aktiver Sozialpolitik für ein soziales Bayern ist darin wenig zu lesen", sagte die Landesvorsitzende Ulrike Mascher am Donnerstag in München. Zu den Themen Armutsbekämpfung, Barrierefreiheit und Pflege finde sich wenig Konkretes im Verhandlungsergebnis von CSU und Freien Wählern.

Da neben Alleinerziehenden in erster Linie alte Menschen von Armut betroffen sind, müsse die gesetzliche Rente gestärkt werden, betonte auch Verbandspräsidentin Verena Bentele. "Wir fordern als VdK, dass alle - und damit meine ich wirklich alle, Politiker, Beamte, Selbstständige und Angestellte -, in die Gesetzliche einzahlen."