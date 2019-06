Kanzlerin Merkel ehrt soziale Initiative aus München

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Initiative "Zeltschule" aus München beim "Start Social"-Wettbewerb mit einem Geldpreis ausgezeichnet. Der Verein baut und betreibt Zeltschulen für syrische Flüchtlingskinder in Flüchtlingscamps im Libanon. Die Kinder sollen in ihrer Heimat eine Zukunft bekommen. Zugleich erfahren Kinder in deutschen Partnerschulen, wie sie durch ihr Engagement etwas bewirken können, teilte "Start Social" mit.

Insgesamt wurden am Montag 25 Initiativen im Kanzleramt geehrt. Sieben davon bekamen jeweils 5000 Euro. Zu den weiteren Gewinnern zählen die "Medizinische Flüchtlingshilfe Düsseldorf", "Obstkäppchen" aus Hennef in Nordrhein-Westfalen und "Rent a Jew" aus Berlin. Der Verein "Obstkäppchen" setzt sich gegen Altersarmut ein, "Rent a Jew" ermöglicht Begegnungen zwischen Juden und Nichtjuden.

Das Projekt "Elektriker ohne Grenzen" erhielt den Sonderpreis der Kanzlerin. Zusammen mit lokalen Organisationen und Handwerkern in armen Regionen baut der Verein aus Karlsruhe vor Ort Stromversorgung mittels erneuerbarer Energien auf, wie die Veranstalter mitteilten. So werde Zugang zu Bildung, sauberem Wasser und medizinischer Versorgung ermöglicht.

Eine Jury hatte die Initiativen unter anderem anhand der Kriterien Wirksamkeit, Nachhaltigkeit und Effizienz bewertet. Der "Start Social"-Wettbewerb wird seit 2001 veranstaltet und steht seit 2005 unter Merkels Schirmherrschaft. Ziel ist es, "ehrenamtlich Engagierte in ihrer Arbeit nachhaltig zu unterstützen".