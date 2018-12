Hilfsaktion sammelt rund 9,3 Millionen Euro ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Bei der Hilfsaktion "Sternstunden" sind rund 9,3 Millionen Euro an Spenden gesammelt worden. Dies sei ein neuer Rekord und liege rund 1,5 Millionen Euro über dem Erlös im vorigen Jahr, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Samstag mit. Bei der Hilfsaktion des gleichnamigen Vereins widmeten sich die Programme des BR den ganzen Freitag über Kindern in Not. Zahlreiche Prominente wie Elmar Wepper oder Alfons Schuhbeck nahmen per Telefon Spenden entgegen. Zudem fand eine Gala mit Musikern wie Nena oder Rolando Villazón in Nürnberg statt.

Die Aktion "Sternstunden" fand dieses Jahr bereits zum 25. Mal statt. Insgesamt wurden bislang rund 248 Millionen Euro an Spenden gesammelt. Fast 3000 Hilfsprojekte für kranke oder notleidende Kinder auf der ganzen Welt wurden nach Vereinsangaben damit bereits finanziert.