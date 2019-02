Rheinland-Pfalz bekommt weniger Unterhaltsvorschuss zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Auch in Rheinland-Pfalz hat der Staat zuletzt seltener von ihm gezahlten Unterhaltsvorschuss für Kinder von Alleinerziehenden von säumigen Elternteilen zurückholen können. Die sogenannte Rückgriffsquote sank von 22 Prozent im Jahr 2017 auf knapp 17 Prozent im vergangenen Jahr, wie das Finanzministerium in Mainz am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Als einen Grund nannte es eine 2017 in Kraft getretene Gesetzesänderung, wodurch der Kreis der Anspruchsberechtigten deutlich größer wurde. Nichtsdestotrotz waren die Quoten höher als im Bund mit 19 Prozent 2017 und 13 Prozent 2018.

Alleinerziehende Mütter und Väter erhalten den Unterhaltsvorschuss als staatliche Finanzhilfe, wenn der andere Elternteil seinen Unterhaltspflichten nicht nachkommt. Nach Möglichkeit soll das Geld von den säumigen Zahlern - in der Praxis zumeist Väter - wieder zurückgeholt werden. Das Finanzministerium in Mainz erwartet, dass von den zuständigen Kreisen, kreisfreien Städten oder großen kreisangehörigen Städten künftig wieder mehr Geld zurückgeholt wird.