Mainz (dpa/lrs) - Mehr Unterstützung für alleinerziehende Frauen fordert der DGB-Landesvorsitzende Dietmar Muscheid zum Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut an diesem Mittwoch (17. Oktober). "Armut hat in Rheinland-Pfalz viele Gesichter, viel zu oft ist Armut weiblich."

Der Anteil der von Armut gefährdeten alleinerziehenden Mütter liegt nach Angaben Muscheids in Rheinland-Pfalz bei 48,2 Prozent und damit ähnlich hoch wie die von Arbeitslosen (51,6 Prozent). "Ich halte diese Situation für einen gesellschaftlichen Skandal, wenn man bedenkt, was diese Frauen jeden Tag leisten, um im Alltag zu bestehen und ihren Kindern gleichzeitig ein liebevolles Umfeld zu bieten", erklärte Muscheid am Dienstag in Mainz. Wachsende soziale Ungleichheit zeige sich auch in der zunehmenden Kinderarmut. Die Zahl der auf Hartz IV angewiesenen Kinder habe im vergangenen Jahr 83 000 erreicht, was der Einwohnerzahl von Worms entspreche.