Städte machen Obdachlosen Hilfsangebote

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg/Halle (dpa/sa) - Die offiziellen Zahlen zu den Obdachlosen in Sachsen-Anhalt sind überschaubar - oder werden gar nicht erhoben. Hilfsangebote gibt es in vielen Städten und sie werden auch angenommen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. In Magdeburg gibt es für Obdachlose 88 Plätze. Derzeit leben hier laut Stadtverwaltung 50 Obdachlose zwischen 19 und 70 Jahren. Bei der Stadt Halle heißt es, es würden dazu keine statistischen Daten erhoben. Im "Haus der Wohnhilfe" stünden 150 Plätze zur Verfügung, zusätzlich 28 Plätze im Notquartier. In Stendal bietet die Obdachlosenunterkunft 42 Menschen ein Dach über dem Kopf.