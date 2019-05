"Kinder von Lügde" fordert Missbrauchsbeauftragten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hameln (dpa/lni) - Niedersachsen sollte nach Vorstellungen der Initiative "Kinder von Lügde" als eine Reaktion auf den massenhaften Kindesmissbrauch in Lügde einen unabhängigen Missbrauchsbeauftragten bekommen. Der Forderung will der Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern aus Hameln am Mittwoch mit einer Aktion vor dem Landtag in Hannover unterstreichen. "Der Skandal zeigt, dass wir nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf Landesebene eine solche Einrichtung benötigen", sagte Sprecherin Ina Tolksdorf.

In nordrhein-westfälischen Lügde an der Landesgrenze zum niedersächsischen Kreis Hameln-Pyrmont soll ein 56 Jahre alter arbeitsloser Dauercamper mit einem 33-jährigen Komplizen jahrelang Kinder missbraucht und dabei gefilmt haben. Beide Männer und ein 49-Jähriger aus Stade sitzen in Untersuchungshaft. Zudem wird gegen weitere fünf Beschuldigte wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs, des Besitzes von kinderpornografischem Material oder Strafvereitelung ermittelt.