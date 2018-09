Kretschmer Pate von 14 Mehrlingen und einem Bienenvolk

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Vergnügliches Date abseits des Polit-Trubels: Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich am Sonntag in Leipzig unter seine Patenkinder und deren Familien gemischt. Zum zehnten Drillingstreffen kamen nach Angaben der Staatskanzlei auch Geschwister, Eltern und Großeltern. Der "Landesvater" nahm dabei 13 Trios neu unter seine Fittiche - und ein Quartett: Helen, Merle, Boas und Pepe aus in Kirchberg bei Zwickau. Die im Mai 2017 geborenen je zwei Mädchen und zwei Jungen wurden von ihren Eltern und ihren sechs Jahre alten Zwillingsschwestern begleitet.

Nach der Stärkung mit Nudeln, Putenschnitzel und Pommes zog die bunte Schar bei wolkenverhangenem Himmel durch den Zoo. Mit von der Partie waren die beiden Söhne des Regierungschefs und seine Lebensgefährtin, Justizminister Sebastian Gemkow mit Familie und Sozialministerin Barbara Klepsch (beide CDU). Kretschmer bringt es von Amts wegen bereits auf 149 Patendrillinge und zwei Vierlinge, darunter das eineiige Leipziger Quartett. Zoodirektor Jörg Junhold schenkte dem 43-Jährigen eine weitere Patenschaft: über ein Bienenvolk mit gut 50 000 Tieren.

Sachsen hatte als erstes Bundesland 1995 die Ehrenpatenschaft des Ministerpräsidenten für Drillinge bis zum 14. Lebensjahr eingeführt. Sie ist mit einer einmaligen Zuwendung von 3000 Euro verbunden. Damit werden die besondere Herausforderung und Erziehungsleistung bei Mehrlingen anerkannt. Dabei übernimmt ein Ministerpräsident die Obhut über die Patenkinder seines Vorgängers automatisch. Seit 2000 lädt er alle zwei Jahre zum Drillingstreffen.