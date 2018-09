Ex-BKA-Chef Ziercke ist Bundesvorsitzender des Weißen Rings

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Hilfsorganisation Weißer Ring hat am Samstag in Hannover den früheren Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Jörg Ziercke, zum Bundesvorsitzenden gewählt. Seine Amtszeit beträgt zunächst vier Jahre, wie der Sprecher des gemeinnützigen Vereins mitteilte. Ziercke war bislang stellvertretender Bundesvorsitzender. Er folgt auf Roswitha Müller-Piepenkötter, die aus persönlichen Gründen nach acht Jahren im Amt nicht wieder angetreten war. Sie wurde zur Ehrenvorsitzenden des Vereins gewählt.

Bei der Wahl im Rahmen der Bundesdelegiertenversammlung hatte Ziercke keinen Gegenkandidaten. Zu der Veranstaltung waren rund 230 Teilnehmer aus den 18 Landesverbänden gekommen.

Der Bundesvorstand fasste am Samstag einstimmig den Beschluss, dass künftig niemand ehren- und hauptamtliche Funktionen im Weißen Ring ausüben darf, der öffentlich für Parteien oder Organisationen aktiv ist, die Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit vertreten. Anlass für diesen Beschluss war dem Sprecher zufolge eine missbräuchliche Verwendung des Vereins-Logos durch einen Ortsverband der AfD in Nordrhein-Westfalen. "Wir verwahren uns gegen eine Instrumentalisierung von jedweder Partei oder Bewegung, die Rassismus, Antisemitismus oder Fremdenfeindlichkeit vertritt", sagte Ziercke.

Der Weiße Ring mit Sitz in Mainz setzt sich für Opfer von Kriminalität und Gewalt ein. Nach eigenen Angaben ist die Organisation der einzige bundesweit tätige Opferhilfeverein mit mehr als 3000 ehrenamtlichen Helfern. Neben einer Beratung in mehr als 400 Außenstellen bietet der Weiße Ring Hilfe per Telefon oder Internet an.