Vier Prozent mehr Neurentner in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) - In Niedersachsen sind im vergangenen Jahr vier Prozent mehr Frauen und Männer in Rente gegangen als 2017. Die Zahl der Neurentner lag bei 69 600, bundesweit bezogen 784 000 Menschen erstmals eine Altersrente. Das teilte die Deutsche Rentenversicherung am Montag mit. Fast jeder zweite neue Rentner im Land ging mit einer Regelaltersrente im erforderlichen Alter von 65 Jahren und 7 Monaten in Ruhestand. Eine abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren bekamen 2018 erstmals 21 200 Frauen und Männer. Bei diesem Modell konnten sie das Berufsleben ab einem Alter von 63,5 Jahren beenden.