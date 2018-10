Weniger junge Schleswig-Holsteiner in Heimerziehung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Zahl der jungen Menschen, die im Rahmen der Jugendhilfe in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen erzogen werden, ist im vergangenen Jahr auf 3075 gesunken. Das war im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 1,6 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Montag berichtete. Gut zwei Drittel waren männlich. Drei Prozent aller Unterstützten waren Kinder unter sechs Jahren. Mit 61 Prozent war die Altersgruppe der 12- bis unter 18-Jährigen am stärksten vertreten. Gut ein Fünftel war bereits volljährig. Bei 39 Prozent der im Heim Erzogenen stammte mindestens ein Elternteil aus dem Ausland. Im Durchschnitt waren die jungen Menschen seit 21 Monaten in Heimerziehung.