60. Spendenaktion Brot für die Welt in Karlsruhe begonnen

Karlsruhe (dpa/lsw) - Die 60. Spendenaktion von Brot für die Welt in Baden hat am Sonntag begonnen. Das Motto der diesjährigen Sammlung lautet: "Hunger nach Gerechtigkeit". Den Auftakt sollte nach Angaben von Diakonie und Evangelischer Landeskirche ein Gottesdienst im Karlsruher Stadtteil Stupferich machen. Die dortige Kirchengemeinde engagiere sich bereits zum 40. Mal in Folge für die Spendenaktion. Für dieses Engagement sei die Gemeinde bei einer Gala in Berlin am 28. November mit dem Brot für die Welt-Preis ausgezeichnet worden. Die bundesweite Spendenaktion war am 1. Advent mit einem Gottesdienst in Stuttgart eröffnet worden.