Mehr Pflegebedürftige in Sachsen

Kamenz (dpa/sn) - Die Zahl der Pflegebedürftigen in Sachsen hat sich deutlich auf knapp 204 800 zum Ende des Jahres 2017 erhöht. Dies waren im Vergleich zur vorhergehenden Erhebung Ende 2015 etwa 38 000 Menschen (22,8 Prozent) mehr, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Montag mitteilte. Zu Hause wurden mehr als 153 700 Menschen betreut, ein Anstieg von 30,6 Prozent. Von ihnen wurden 93 487 Pflegebedürftige ausschließlich von Verwandten oder anderen Privatpersonen betreut. Weitere 60 247 Pflegebedürftige wurden entweder allein durch ambulante Pflegedienste oder zusammen mit Angehörigen versorgt (Kombileistungen). Die Daten werden laut Landesamt nur alle zwei Jahre erhoben.