Wirtschaftsboom lässt Armut in Niedersachsen schrumpfen

Hannover (dpa/lni) - Die anhaltend gute Wirtschaftslage und die weiter sinkende Arbeitslosigkeit führen in Niedersachsen mit erheblichem Zeitverzug nun auch zu einem leichten Rückgang der Armut. Rund 1,24 Millionen Menschen waren 2017 von Armut bedroht, 12 000 weniger als im Jahr davor, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Hannover mitteilte. Die Armutsgefährdungsquote sank auf 15,8 Prozent nach dem Höchststand im Vorjahr von 16 Prozent. Besonders betroffen von Armut mit steigender Tendenz sind Erwerbslose, gefolgt von Alleinerziehenden und kinderreichen Familien.