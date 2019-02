Sozialministerin will mehr Teilhabe für Behinderte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Sozialministerin Carola Reimann (SPD) will die Inklusion in Niedersachsen voranbringen. Die Ministerin stellt am heute in Hannover ein Bündel mit 140 Maßnahmen vor, das Menschen mit Behinderung mehr Teilhabe in allen Lebensbereichen verschaffen soll. In Niedersachsen sind nach jüngsten Zahlen rund 750 000 Menschen mit Schwerbehinderung registriert, das sind knapp 9,5 Prozent der Bevölkerung.

Gut angenommen wurde im vergangenen Jahr etwa der "Schwer-in-Ordnung-Ausweis" - eine vom Landesamt für Soziales kostenlos angebotene Hülle für den Behindertenausweis. Mehr als 4000 Menschen besorgten sich bis Jahresende eine solche Hülle. Auslöser dafür war die Initiative einer Schülerin aus Schleswig-Holstein. Das Mädchen mit Down-Syndrom hatte sich über die Bezeichnung "Schwerbehinderten-Ausweis" geärgert und deswegen eine "Schwer-in-Ordnung"-Hülle für ihren Ausweis gebastelt.