Reimann sieht gute Fortschritte bei der Inklusion

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) hat eine positive Bilanz des ersten Aktionsplans Inklusion gezogen. Von den 211 Projekten, die die Landesregierung für 2017 und 2018 geplant hatte, seien bis heute 161 vollständig abgeschlossen worden, sagte Reimann am Montag in Hannover bei der Vorstellung des Aktionsplans für die Jahre 2019/2020. "Auf dem Weg hin zu einem inklusiven Niedersachsen haben wir schon viel erreicht", sagte sie. Zu den Projekten gehört beispielsweise das Programm "Budget für Arbeit". Es soll Menschen mit Behinderungen, die in einer betreuten Werkstatt arbeiten, den Start in einem Unternehmen auf dem freien Markt erleichtern. Derzeit gibt es in Niedersachsen 216 Arbeitnehmer, die mit diesem Programm gefördert werden.