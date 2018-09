Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Für ihren Lebensunterhalt waren im Jahr 2017 fast 43 000 Niedersachsen auf Hilfe vom Staat angewiesen. Dies bedeutet nach Angaben des Landesamts für Statistik Niedersachsen (LSN) einen Anstieg um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem es 41 400 Empfänger gab. Die Erhöhung sei vor allem auf mehr hilfsbedürftige Minderjährige zurückzuführen, teilte die Behörde am Dienstag mit. In dieser Altersgruppe stieg die Zahl der Empfänger demnach um 14,8 Prozent auf fast 5000 Jugendliche.

Hilfe erhalten laut dem Statistikamt Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Bei den 18- bis 50-Jährigen waren mit rund 17 500 Menschen 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr betroffen. Mit mehr als 31 000 Menschen erhielten über zwei Drittel der Leistungsberechtigten Hilfe in einer Einrichtung wie in einem Wohn- oder Pflegeheim. Das Durchschnittsalter aller Leistungsbeziehenden lag den LSN-Zahlen zufolge bei 46,5 Jahren.