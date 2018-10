Weniger junge Hamburger in Heimerziehung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Zahl der jungen Menschen, die in Hamburg im Rahmen der Jugendhilfe am Jahresende 2017 in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen untergebracht waren, ist im vergangenen Jahr auf 2776 zurückgegangen. Das war im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 1,7 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Montag berichtete.

Mit 59 Prozent waren Jungen bzw. Männer in der Mehrzahl. Die unter Sechsjährigen stellten sechs Prozent, die Sechs- bis unter Zwölfjährigen 19 Prozent und die Zwölf- bis unter 18-Jährigen 56 Prozent. Bereits volljährig waren 19 Prozent der Unterstützten.

Knapp die Hälfte (48 Prozent) der Betroffenen hatte einen Migrationshintergrund, das heißt mindestens ein Elternteil stammte aus dem Ausland. 40 Prozent der Unterstützten (bzw. deren Herkunftsfamilien) bezogen Transferleistungen. Im Durchschnitt waren die jungen Menschen seit 21 Monaten in Heimerziehung.