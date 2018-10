Ein Kind seit Anfang 2018 in Hamburger Babyklappe gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Neugeborenes wurde in diesem Jahr bislang in einer Babyklappe in Hamburg abgegeben. Das geht aus der Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage des FDP-Bürgerschaftsabgeordneten Daniel Oetzel hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das Findelkind wird demnach aktuell in einer Pflegefamilie betreut. Auch im Vorjahr hatte eine Mutter ihr Kind in eine Babyklappe gelegt. Dieses befindet sich mittlerweile in Adoptionspflege. Insgesamt gibt es in Hamburg laut Senat vier Babyklappen.

"Baby-Klappen können Neugeborenen das Überleben sichern und das Großwerden in einer Adoptiv-Familie ermöglichen", kommentierte Oetzel, der familienpolitischer Sprecher der Fraktion ist. Denn: "Eine Situation, in der eine Mutter entscheidet, sich von ihrem neugeborenen Kind zu trennen, ist immer dramatisch. In solchen Situationen ist es entscheidend, eine schnelle Hilfe für den Säugling anzubieten."

In einer Babyklappe können Mütter direkt nach der Geburt anonym ihr Kind abgeben. Die bundesweit erste Einrichtung dieser Art war 1999 in Hamburg eröffnet worden - Hintergrund der Initiative war damals ein in einer Recycling-Anlage gefundenes totes Findelkind. Außerdem gibt es die Möglichkeiten der anonymen und der vertraulichen Geburt, bei denen die Frau in einem Krankenhaus entbindet und dabei entweder gar keine Angaben zu ihrer Identität preisgibt oder diese zwar ermittelt, aber gut geschützt werden. So kann sich das Kind mit 16 Jahren über seine Herkunft informieren. In Hamburg gab es laut Senatsantwort in diesem Jahr bisher keine anonyme und nur eine vertrauliche Geburt.