1,4 Millionen Pfandflaschen am Hamburger Flughafen gesammelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei der Aktion "Spende Dein Pfand" am Hamburger Flughafen sind in den vergangenen dreieinhalb Jahren rund 1,4 Millionen Pfandflaschen gesammelt worden. Seit September 2015 seien dadurch mehr als 350 000 Euro zusammengekommen, teilte der Flughafen am Dienstag mit. Das Geld sei an das Straßenmagazin "Hinz & Kunzt" geflossen, das damit drei Vollzeitstellen für ehemalige Langzeitarbeitslose finanziert. Die Mitarbeiter der Aktion leeren die sechs Sammelbehälter in den Terminals und sortieren die Flaschen und Dosen. Das Recycling übernimmt das Unternehmen Der Grüne Punkt.

"Unsere Fluggäste nehmen die Sammelbehälter sehr gut an - von Jahr zu Jahr steigt so der Anteil der Pfandflaschen, die dem Recyclingkreislauf wieder zugeführt werden", sagte Flughafenchef Michael Eggenschwiler. Im vergangenen Jahr zählte der Airport gut 17 Millionen Fluggäste. Wer abfliegt, muss gefüllte Getränkebehälter vor der Sicherheitskontrolle entsorgen. Eine leere Flasche kann jedoch hinter der Kontrollstelle an Trinkwasserspendern wieder aufgefüllt werden.

Am Helmut-Schmidt-Flughafen gibt es die Aktion "Spende Dein Pfand" seit September 2015. Zuvor hatte es einen Konflikt mit Flaschensammlern am Airport gegeben. Bundesweit beteiligen sich acht Flughäfen. Insgesamt wurden 6,1 Millionen Flaschen und Dosen recycelt.