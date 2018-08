Zahl der betreuten Kinder steigt weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Zahl der in Sachsen-Anhalts Kindertagesstätten betreuten Kinder wächst weiter. Zum Stichtag 1. März 2018 hätten rund 148 800 Kinder eine Tageseinrichtungen besucht, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Das seien knapp 2 Prozent mehr Jungen und Mädchen als im Vorjahr. Zudem betreuten 178 Tagesmütter und 11 Tagesväter knapp 850 weitere Kinder. Im Vorjahr wurden 825 Kinder von Tageseltern beaufsichtigt. Der Zuwachs der betreuten Kinder setzt sich damit seit der Erhebung der Daten im Jahr 2006 weiter fort. In der Regel bringen Eltern ihren Nachwuchs in Kindergärten oder Kinderkrippen.