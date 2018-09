Mehr Pflegefamilien in Sachsen-Anhalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt gibt es mehr Pflegefamilien. Ende 2017 kümmerten sich 1889 solcher Familien um ein oder mehrere Pflegekinder, wie das Landesverwaltungsamt in Halle mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es 1758 Familien. Dennoch suchen die Jugendämter weiter händeringend Freiwillige, die Pflegekinder in Obhut nehmen wollen. Dank einer neu gefassten Verordnung stieg zuletzt die Höhe der Grund- und Erziehungsbeiträge für die Familien an. Ob die Erhöhung der Gelder dazu führte, dass die Zahl der Pflegefamilien stieg, ließ sich zunächst nicht sagen.